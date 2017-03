Champions League, Napoli sotto inchiesta

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro il Napoli dopo la partita di martedì sera contro il Real Madrid. La gara del San Paolo è sotto la lente d'ingrandimento della commissione disciplinare del massimo organo europeo per il comportamento dei tifosi durante la gara. Sotto accusa è il lancio di oggetti durante la partita severamente punito dall'Uefa.

Il Napoli non è l'unica squadra che rischia una sanzione. Un provvedimento potrebbe arrivare anche ai danni di Bayern Monaco e Arsenal. Le squadre che si sono scontrate negli ottavi rischiano una sanzione per due motivi diversi. I tedeschi sempre il lancio di oggetti in campo nel corso della gara mentre agli inglesi viene contestata una mini-invasione di campo.