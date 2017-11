Napoli-Shakhtar, i pronostici dei tifosi: "Vinciamo ma il presidente deve spendere" (VIDEO)

Sono fiduciosi i tifosi del Napoli in vista del confronto da ultima spiaggia contro lo Shakhtar Donetsk, in programma questa sera. "Il Napoli è favorito, vincerà 2-0", affermano molti sostenitori azzurri che abbiamo ascoltato nel mercato della Pignasecca. "Hamsik eguaglierà Maradona questa sera", si azzarda. Alcuni si soffermano sulla necessità di ampliare e rinforzare la rosa: "Il presidente dovrà fare acquisti", spiegano.

Le perplessità aumentano quando il discorso vira sulle possibilità di qualificazione della squadra di Sarri: "Forse è meglio uscire e giocare la Coppa Uefa", si augurano alcuni tifosi. "Sono sicuro che nell'ultima partita Shakhtar e Manchester faranno il 'biscotto', non si faranno del male e faranno uscire il Napoli", scommette un giovane.