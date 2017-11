Napoli-Shakhtar, capolavoro di Insigne: "Con dedica a Tavecchio, Ventura e Uva"

Grande gol di Lorenzo Insigne in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Una rete decisiva per dare ancora speranze di qualificazione al team partenopeo. La bellissima rete dell'attaccante azzurro da aumentare i rimpianti per la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Russia. Ecco il tweet di Alessandro Pellegrini, agente di Maurizio Sarri, che nmon le manda a dire: “Con dedica a Tavecchio, Ventura e Uva!”.