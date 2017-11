Champions League, Sarri: "Con lo Shakhtar mi aspetto un Napoli anima e cuore"

"Domani mi aspetto che la squadra metta in campo anima e cuore. Abbiamo uno spiraglio di speranza per passare il turno e dobbiamo sfruttarlo. Voglio una prestazione feroce e vibrante. Abbiamo una sola possibilità, che è quella di vincere, per cercare di superare il turno". Così Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match decisivo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

"Inevitabilmente dovremo lasciare qualche spazio, perchè dobbiamo provare a vincere, e questo ci renderà il match ancora più complicato", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Sulla condizione fisica della squadra, poi, Sarri dice: "Ho visto i dati che mi sono stati forniti dopo la gara parlano di una condizione atletica eccellente, forse la migliore dei miei tre anni al Napoli. Quindi mi aspetto un'altra grande gara domani".