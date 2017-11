Napoli-Shakhtar 3-0, le pagelle: Insigne incanta, cuore Maggio

Le pagelle di Napoli-Shakhtar 3-0:

Reina 7

Maggio 7, Albiol 7, Chiriches 6,5, Hysaj 6,5

Zielinksi 6,5, Diawara 6,5, Hamsik 5

Callejon 6,5, Mertens 6,5, Insigne 7

Allan 6,5, Rog 6,5, Mario Rui sv

Sarri 6,5

MAN OF THE MATCH

MAGGIO 7: cuore, grinta, corsa, cattiveria agonistica, esperienza. 35 anni e non sentirli. Insieme a Hamsik ed Insigne è un vero e proprio simbolo di questo Napoli, per quanto dato alla causa azzurra in quasi 10 anni di militanza.