Il Napoli annienta lo Shakhtar: capolavoro di Insigne

Prosegue il sogno qualificazione del Napoli in Champions league. Grazie alla vittoria per tre reti a zero contro lo Shakhtar. Capolavoro di Insigne, che finalizza con un tiro a giro all'incrocio dei pali un'azione personale, che fa aumentare i rimpianti dell'Italia per la mancata vittoria contro la Svezia.

Raddoppio di Zielinski e gol di rapina nel finale di testa di Mertens. Decisiva l'ultima giornata del gruppo per la qualificazione: il Napoli dovrà battere il Feyenoord e il Manchester City lo Shakhtar.

Insigne intervistato da Premium: "Ci abbiamo creduto sin dall'inizio della partita. I sacrifici vengono ricambiati. Volevamo i 3 punti. Non dipende solo da noi il prossimo match, ma è importante fare il nostro in Olanda. Avevo fastidio, ma niente di che. Non sono mai stato in dubbio, sapevo di giocare. Ringrazio il mister che mi ha dato sempre fiducia e sarò sempre a sua disposizione".