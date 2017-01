Calendario Napoli, sette giorni da brividi: Juventus, Roma e Real Madrid

Una settimana incredibile, da all in. La Juventus in Coppa Italia è l'ultimo tassello di un puzzle di impegni che per il Napoli, a marzo, si presenta da brividi.

Si parte subito forte fin da mercoledì 1 marzo, con l'andata della semifinale di Coppa con i bianconeri a Torino. Una partita difficile, in quel fortino praticamente inespugnabile che anche quest'anno si sta rivelando essere lo Juventus Stadium.

Due giorni senza calcio giocato, ed ecco un altro match determinante per gli azzurri, con la Roma all'Olimpico sabato 4 marzo. Il secondo posto (Champions diretta), e la caccia al primato, passano per entrambe le squadre da questa partita.

Martedì 7 marzo l'ultimo impegno della settimana terribile, per quella che è probabilmente la partita più prestigiosa si sia mai disputata al San Paolo di Fuorigrotta: Napoli-Real Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League.