Ciccio Graziani: "Napoli non competitivo per lo Scudetto"

Francesco Graziani, ex allenatore e calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli sulle possibilità di vincere lo Scudetto per gli azzurri.

“Leggevo Vidal, Benzema e Cavani e pensavo che Ancelotti avesse avuto garanzie importanti sul mercato, ma Carlo è diventato sempre più aziendalista. Lo dico con dispiacere. Ho l’impressione che il Napoli non sia competitivo per vincere il campionato. Mi aspettavo qualcosa di importante, tipo Godin in difesa, Vidal a centrocampo o Cavani in attacco”.