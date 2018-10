Il Napoli "young" polverizza il Sassuolo: finisce 2-0 al San Paolo

Ancelotti sorprende tutti e contro il Sassuolo torna al 4-3-3 con una mediana verde (Rog, Diawara, Zielinski) e un attacco inedito (Ounas, Mertens, Verdi), lasciando Insigne in panchina. E' proprio l'algerino a sbloccarla dopo due soli minuti: pregevole l'iniziativa di Ounas, che intercetta la manovra arretrata del Sassuolo, supera con un sombrero il diretto avversario e spara di sinistro alle spalle di Consigli. Il Napoli è fresco e produce palle gol in continuazione: con Zielinski e Mertens gli azzurri vanno vicinissimi al raddoppio. Tra fine primo tempo e inizio ripresa il Sassuolo prova a impensierire gli azzurri, ma Ospina è ben vigile.



Ounas prova a replicarsi al secondo minuto della ripresa: ben servito da Malcuit, l'algerino dribbla Magnani e di sinistro chiude troppo l'angolo di tiro. Estremamente positiva la prova dell'esterno ex Bordeaux, fantasma nella scorsa stagione ma coinvolto sin dalle prime gare da Ancelotti. Al settimo della ripresa, tra gli applausi del San Paolo, l'algerino lascia il posto al titolare Lorenzo Insigne. Entra anche Allan per Diawara. Al dodicesimo è Insigne a sprecare il raddoppio: solo davanti a Consigli il talento di Frattamaggiore tenta un pallonetto, deviato dal portiere del Sassuolo. Il Napoli spreca troppo e i neroverdi, clamorosamente, vanno vicini al pareggio. Djuricic ben servito da Berardi spara di sinistro: Ospina alla Garella salva gli azzurri. Il colombiano si ripete al 66esimo, su sinistro affilato di Berardi. Il raddoppio arriva al 71esimo: è Lorenzo Insigne a chiudere definitivamente il match, con una perla delle sue. Insigne riceve a 20 metri dalla porta e lascia partire uno splendido destro a giro: prosegue il magic moment del numero 24 azzurro, che arriva a 7 gol stagionali.

Si segnala ancora Ospina (ottima prestazione), abile a respingere al 76esimo un tiro di Berardi e fenomenale su Babacar a cinque dal termine. Il Sassuolo resta anche in dieci per l'espulsione diretta di Rogerio, che si rende protagonista di un brutto fallo su Callejon. Il Napoli conquista i tre punti e resta a -6 dalla Juventus. Ancelotti ora sa di poter contare su una panchina molto lunga. Si torna in campo sabato 20 ottobre contro l'Udinese, al Friuli.