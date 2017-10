Napoli-Sassuolo 3-1, le pagelle: Allan moto perpetuo

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 3-1:

Reina 6

Maggio 6,5, Albiol 6, Chiriches 5, Ghoulam 6,5

Allan 7,5, Jorginho 6,5, Hamsik 6,5

Callejon 6,5, Mertens 7, Insigne 6,5

Zielinski 5,5, Rog 6, Giaccherini sv

Sarri 6

Arbitro Pairetto 5

MAN OF THE MATCH

ALLAN 7,5: momento di grazia per il brasiliano, diventando davvero un imprescindibile per lo scacchiere di Maurizio Sarri. Con la sua grinta ruba palla a Sensi e apre le marcature. Corre e recupera decine e decine di palloni per tutta la partita.