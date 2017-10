Napoli-Sassuolo 3-1: gli azzurri mantengono la vetta della classifica

Il Napoli prosegue spedito nella sua splendida marcia in campionato, centrando la decima vittoria in undici partite. Vittima di turno il Sassuolo, che esce sconfitto dal San Paolo per 3-1, nonostante una prova orgogliosa.

Ad aprire le marcature è il brasiliano Allan, in un momento davvero di grazia, che al 21' ruba palla a Sensi al limite dell'area e batte Consigli, portando in vantaggio gli azzurri. Gli uomini di Sarri non affondano il colpo e al 40' arriva il pareggio del Sassuolo con Falcinelli, che sfrutta al meglio uno svarione della retroguardia partenopea.

Nel finale della prima frazione, però, il Napoli si riporta avanti grazie a Callejon, che da calcio d'angolo beffa Consigli. Ad inizio ripresa Mertens sigla la rete del definitivo 3-1, raccogliendo sotto misura un assist di test di Albiol. Il Sassuolo non demorde comunque e sfiora in più occasioni la rete del 3-2, ma la partita si chiude. Per Hamsik e compagni ora testa alla Champions: mercoledì al San Paolo ci sarà il big match contro il City.