La Samp non ci sta: "Ora prova tv e squalifica per Pepe Reina"

Durissima la reazione della dirigenza sampdoriana dopo la partita al San Paolo di ieri col Napoli, in cui i blucerchiati hanno perso per 2 reti a 1. Sul banco degli imputati l'arbitro Di Bello reo – secondo i liguri – di aver espulso ingiustamente Silvestre per somma di ammonizioni.

FERRERO: "POTEVANO DARGLIELA A TAVOLINO" - A caldo già ieri sera il patron Massimo Ferrero era stato particolarmente veemente ai microfoni dei giornalisti nei confronti di Reina, protagonista (per carica ricevuta su di un rinvio) dell'episodio che è costato al doriano espulso il secondo giallo. "Forse devo stare zitto perché i tre punti non me li ridà nessuno – ha dichiarato il presidente della Samp – Non dico che meritavamo di vincere, perché la partita l'ha vinta il signor Di Bello. Era una bella gara, ma questo finale mi lascia proprio l'amaro in bocca. Che stava facendo il quarto uomo quando hanno espulso Silvestre? Già era stato ammonito su un'azione con un sospetto fuorigioco, ma poi gli è stato dato un giallo senza che ci fosse neanche un tocco sul portiere. In più sono stati dati cinque minuti che non ci stavano: se dovevamo perdere gliela potevamo dare anche a tavolino".



ROMEI: "PROVA TV COME PER STROOTMAN"

