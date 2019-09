Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: dubbi in attacco tra gli azzurri

Riguardano soprattutto il reparto avanzato i maggiori dubbi sulla formazione del Napoli che scenderà in campo dall'inizio contro la Sampdoria. Milik e Insigne stanno meglio, ma appare difficile che Ancelotti possa impiegarli dal primo minuto. Lozano è rientrato solo giovedì sera dal Messico e potrebbe partire dalla panchina.

Non è del tutto da escludere, dunque, un impiego di Fernando Llorente dall'inizio, anche se la formula giusta potrebbe essere quella con Mertens centravanti e Callejon, Fabian Ruiz e Younes alle sue spalle. A centrocampo Elmas potrebbe essere preferito ad Allan, anche in proiezione Liverpool, mentre in difesa Mario Rui potrebbe vincere il ballottaggio con Ghoulam.

Tante le possibili novità in casa Sampdoria. Spifferi genovesi, infatti, annunciano un probabile cambio di modulo per Di Francesco, che potrebbe ricorrere ad una difesa a tre contro gli azzurri. Al centro dell'attacco, comunque, ci sarà regolarmente l'ex di turno Fabio Quagliarella.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Mertens. All. Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-3): Audero, Ferrari, Colley, Murillo; De Paoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

ARBITRO: La Penna.