Napoli-Sampdoria, le interviste. Sarri: "Juve-Roma? Stasera vedo mia madre"

Vi proponiamo le interviste rilasciate dopo Napoli-Sampdoria, gara vinta per 3-2 dagli azzurri.



Marek Hamsik (che oggi ha segnato il 116esimo gol con la maglia del Napoli, record tra i marcatori azzurri di tutti i tempi): "Sono felice per il gol ma l'importante è che abbiamo vinto soffrendo. Tre punti che valgono tanto perché l'Inter ha perso. Abbiamo speso tante energie ma siamo riusciti a vincere. Non era facile e sono felicissimo".



Maurizio Sarri: "La partita è stata piena di episodi a sfavore, poteva diventare una montagna da scalare ma i ragazzi sono stati grandiosi. Hamsik è straordinario e oggi ha fatto la storia. Allan cresce anche di qualità, sta diventando notevole. Mertens sta tornando alla grande, poco importa che non segni. Juve-Roma? Stasera vedo mia madre quindi mi interessa relativamente".