Napoli-Sampdoria, la formazione ufficiale: Lozano titolare

Ancelotti sorprende tutti e, a dispetto delle previsioni, non schiera Ghoulam ma Mario Rui, preserva Manolas per la sfida al Liverpool e, soprattutto, sceglie Lozano dal primo minuto. Llorente si accomoda dunque in panchina, pronto a esordire nella ripresa. Da centravanti agirà Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1); Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Zielinski; Callejon, Fabian, Lozano; Mertens.