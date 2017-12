Napoli-Sampdoria 3-2, il record di Hamsik e l'allungo sull'Inter

Può risultare decisiva questa penultima giornata del girone d'andata nel percorso stagionale del Napoli. Sarri s'affida agli undici titolari per affrontare la Sampdoria nell'inedita sfida pre-natalizia. La gara è un susseguirsi d'emozioni e a fine primo tempo si conteranno già cinque marcature. Apre le danze Ramirez, talentuoso uruguaiano dei blucerchiati. La sua punizione è un missile che risulta imprendibile per Reina, forse ostacolato dalla luce del sole che cade orizzontale sul manto verde del San Paolo. Ma il Napoli è sceso in campo motivato e prima Callejon (tiro respinto da Puggioni), poi Mertens con una prodezza, sfiorano il pari. L'1-1 arriva al 17esimo ma per festeggiarlo bisogna aspettare la convalida del VAR, due minuti dopo: Mertens ruba palla ai difensori doriani, cross al centro per Callejon. Il tiro dello spagnolo è respinto da Puggioni ma arriva Allan a ribadire in rete.Sorprendentemente la Sampdoria torna in vantaggio al 26esimo: ancora Ramirez si invola, solo contro l'intera difesa il trequartista vince alcuni rimpalli e viene atterrato da Hysaj. Rigore trasformato con tiro secco da Quagliarella. Gli azzurri non perdono fiducia e impiegano cinque minuti per pareggiare ancora: Allan (partita poderosa la sua) ruba palla e serve Mertens che alza il pallone per Insigne. Tiro al volo del 24, Puggioni è battuto. L'apoteosi al 38esimo (quando da Reggio Emilia giunge anche notizia della sconfitta dell'Inter). Allan incanta con una serie di numeri in area di rigore, il pallone arriva a Mertens che può appoggiare al centro. Sul pallone c'è il capitano Marek Hamsik: per lui è il 116esimo gol con la maglia azzurra, il record assoluto tra i marcatori del Napoli e soprattutto il gol che porta in vantaggio il Napoli. La squadra di Sarri continua a macinare gioco e sfiora il quarto gol con Insigne e Mertens.

Nella ripresa succede poco o nulla. A quindici minuti dalla fine gli azzurri restano in dieci per l'espulsione di Mario Rui (doppio giallo). La Sampdoria spinge ma non si rende mai pericolosa. Il Napoli vola a +5 dall'Inter e pongono una seria ipoteca sul titolo di campione d'inverno.