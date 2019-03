Napoli-Salisburgo, Insigne potrebbe partire dalla panchina

Quel rigore sbagliato all'84mo di Napoli-Juventus deve pesare come un macigno su Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, uscito in lacrime dal campo, potrebbe non essere della partita di giovedì, la sfida di Europa League col Salisburgo.

La seconda competizione europea è l'ultimo traguardo rimasto al Napoli, e gli azzurri devono necessariamente credere di poter arrivare fino in fondo. La gara con gli austriaci è importante, ed evidentemente Ancelotti metterà in campo la formazione migliore possibile.

Che sia, l'esclusione di Lorenzo, dovuta a motivi tecnici o psicologici, pare cosa fatta. A confermarlo è Carlo Alvino: "È il momento delle scelte. Molto probabilmente Insigne partirà dalla panchina. Ancelotti col Salisburgo orientato a schierare in attacco la coppia Milik-Mertens. Gli austriaci corrono tantissimo. I due al momento in vantaggio per la loro condizione".