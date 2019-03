Europa League, Napoli-Salisburgo in diretta tv in chiaro

Buone notizie per i tifosi azzurri. Napoli-Salisburgo, infatti, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) alle ore 21,00, con prepartita in onda dalle 20,30.

La partita, valevole per gli Ottavi di finale di Europa League, si giocherà giovedì 7 marzo allo Stadio San Paolo.

Il match sarà trasmesso in diretta tv anche su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati all'emittente satellitare.

Sempre in streaming sarà possibile assistere in diretta al match degli azzurri, e non solo, acquistando un 'pass sport' Now Tv, visibile su pc, tablet, smartphone e smart tv. Questi i costi: pass giornaliero (valido per 24 ore) 6,99 euro, pass settimanale (valido per 7 giorni) 14,99 euro, pass mensile (valido per 1 mese) 29,99 euro.

