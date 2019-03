Napoli-Salisburgo, Ancelotti: "La squadra sa cosa deve fare. Mi piace come stiamo giocando"

"Vedo la squadra consapevole di ciò che deve fare. Sarà una partita difficile, diversa da quella con la Juve. E' una squadra aggressiva, che gioca molto in verticale, che ha ritmi molto alti e sfrutta bene il contropiede. L'andata in casa? Il fattore campo va sfruttato con intelligenza. Dobbiamo tenere conto di tanti aspetti. Dobbiamo comandare il gioco, ma fare anche molta attenzione in fase difensiva. La partita decisiva sarà quella del ritorno, ma domani dobbiamo indirizzare la qualificazione". Così Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Salisburgo.

Il tecnico azzurro ha parlato anche del livello generale dell'Europa League: "Quest'anno il lotto delle concorrenti è molto competitivo in Europa League. Il livello tecnico è quasi partitario alla Champions League. Ci sono squadre di grande tradizione come Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia. Negli ultimi anni tra i vincitori ci sono squadre come Manchester United e Atletico Madrid".

La sconfitta con la Juve non ha lasciato strascichi, nè sulla squadra nè sul capitano azzurro Lorenzo Insigne: "Insigne? Solo chi tira i rigori può sbagliare. Lui la responsabilità se l'è presa e continuerà a farlo. Non ci saranno scorie nè fisiche nè psicologiche dopo il match con la Juve. La squadra sta bene, dobbiamo correggere alcuni errori commessi contro i bianconeri. Siamo molto rammaricati per il risultato, ma confortati dalla prestazione. Mi piace molto come sta giocando la squadra, dobbiamo solamente raccogliere di più in termini realizzativi rispetto a quanto produciamo. Questa squadra, comunque, ha dimostrato di essere competitiva in Europa".

Ancelotti ha risposto anche ad una domanda sulle condizioni di Ghoulam: "Faouzi è reduce da un lungo infortunio, non sta giocando con continuità, ma la sua condizione è in crescita".

In conferenza stampa con Ancelotti anche Piotr Zielinski: "Il gruppo è sereno, ci stiamo allenando duramente. E' una partita molto importante, vogliamo giocare una grande gara. Io sto molto bene e spero di continuare così. Rispetto a Sarri sono cambiati un po' di cose. Sono allenatori diversi. Ringrazio Ancelotti per la grande fiducia che mi sta dando e spero di ripagarlo sempre sul campo. Il rinnovo? Di queste cose s'interessa il mio procuratore. Sto bene a Napoli e volentieri resterei per altri cinque anni. Dove posso migliorare? Nelle scelte dell'ultimo passaggio e nella cattiveria sotto porta. Spero di riuscire ad esprimere il mio potenziale al massimo".

