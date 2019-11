Il Napoli pareggia con il Salisburgo. Ancelotti lascia lo stadio e non parla con la stampa

Un Napoli sprecone ha pareggiato 1-1 contro il Salisburgo fallendo la prima opportunità di passare agli ottavi di Champions League. Gli azzurri di Ancelotti non sono riusciti a ribaltare il risultato dopo il gol degli austriaci. Rammarico per le tante occasioni create e per il palo colpito da Callejon e la traversa di Insigne. Non è bastato il primo gol di Lozano al San Paolo al Napoli per riuscire a far partire la rimonta che avrebbe dato la qualificazione agli azzurri. Sia prima che dopo il rigore di Haaland, il Napoli ha attaccato creando una serie di occasioni da rete senza però riuscire a segnare. Le occasioni più pericolose le hanno avute Insigne e Zielinski prima del gol di Lozano.

Il secondo tempo ha recitato lo stesso copione con il Napoli che ha attaccato e creato tanto senza riuscire a finalizzare. Nel finale le occasioni capitate sulla testa di Llorente avevano fatto ben sperare ma senza riuscire a trovare il bersaglio grosso. Agli azzurri basta vincere una delle due prossime partite per riuscire ad arrivare agli ottavi. Con la vittoria del Liverpool contro il Genk, gli azzurri hanno perso la testa del girone.

Ancelotti lascia lo stadio

Carlo Ancelotti ha lasciato lo stadio dopo la partita senza parlare con i giornalisti. Una decisione che non è stata comunicata alla stampa e a cui non ha saputo dare risposte nemmeno l'Uefa. Nemmeno Llorente ha rilasciato dichiarazioni nonostante fosse stato annunciata la sua presenza. Tutti i giocatori sono andati via dal San Paolo con mezzi propri nonostante dovevano essere in ritiro. Sarebbe stata una scelta dei giocatori, con i senatori che hanno protestato contro la necessità di dover tornare a Castel Volturno.

Le parole di Insigne

Insigne a Sky a fine partita: “È un periodo un po' così però dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Dobbiamo dare continuità e giocare come stasera e prima o poi la fortuna ci girerà a favore. Dispiace, riusciamo a fare grandi prestazioni ma non riusciamo fare gol. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Stasera ho visto una risposta da gruppo unito e questo è merito del mister che ci fa stare tranquilli e non ci mette tanta pressione. Dobbiamo reagire e andare avanti".