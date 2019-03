Napoli-Salisburgo, allenamento mattutino sul Lungomare per gli austriaci

Il Salisburgo si gode il sole di Napoli in una splendida giornata dalle sembianze primaverili.

La squadra austriaca, infatti, ha scelto il Lungomare partenopeo per una seduta di attivazione mattutina in vista del match di Europa League contro gli azzurri in programma questa sera allo Stadio San Paolo, come mostrato dalle immagini pubblicate sui profili social ufficiali del club.

