Napoli-Roma, al Var Fabbri: è l'arbitro di Juve-Atalanta di Coppa Italia

Sarà Davide Massa di Imperia, fresco dei festeggiamenti per le 100 partite in Serie A, a dirigere Napoli-Roma, in programma sabato sera allo Stadio San Paolo.

Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Tegoni. Quarto uomo Pairetto.

Al Var ci sarà invece Fabbri, l'arbitro di Juventus-Atalanta che ha concesso il tanto discusso rigore in favore dei bianconeri, poi trasformato da Pjanic.

Assistente Var sarà Ranghetti.