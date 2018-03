Napoli-Roma, le probabili formazioni: Hamsik e Hysaj stringono i denti

Si avvicina il big match del San Paolo tra Napoli e Roma, con gli azzurri impegnati in una delle sfide più difficili e suggestive della stagione, che anticipa di un giorno l'altro fondamentale incrocio per la classifica, la partita dell'Olimpico tra Lazio e Juventus.

Sarri dovrebbe schierare l'undici titolare, sebbene permangano dei dubbi sulle condizioni soprattutto di Hysaj e del capitano Marek Hamsik.



Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 20 Zielinski, 30 Rog, 42 Diawara, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach). All.: Sarri.

Indisponibili: Chiriches e Ghoulam. Squalificati: nessuno. Diffidati: Jorginho, Mario Rui, Koulibaly.



Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman, 17 Under, 9 Dzeko, 8 Perotti. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 13 Capradossi, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 7 Pellegrini, 21 Gonalons 30 Gerson, 14 Schick, 23 Defrel, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco. Indisponibili: Karsdorp. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fazio, De Rossi, Dzeko.

Arbitro: Massa di Imperia

Quote Snai: 1,57; 4,00; 5,75