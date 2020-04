Calcio, dal 4 maggio anche il Napoli torna in campo? "Sedute a gruppi di cinque"

Secondo il cronista sportivo Raffaele Auriemma si "comincia a vedere la luce, il calcio probabilmente ripartirà. Il Napoli s'è già organizzato con sanificazione degli ambienti ed attende il protocollo medico che verrà deciso per allenarsi dal 4 maggio, credo sia ormai confermata, sperando che non arriveranno altri casi nel calcio. Potrebbero allenarsi a gruppi di 5, una sorta di ritiro ed inizialmente con un approccio senza partite e si sta studiando tutto in maniera accurata con i tamponi a tutti ed in stanze singole nell'albergo di fianco al centro sportivo".

