Napoli-Real Madrid, Careca al San Paolo come inviato di Premium Sport

Dopo la presenza di Diego Armando Maradona al Santiago Bernabeu, al ritorno al San Paolo ci sarà Antonio Careca.

Il leggendario ex centravanti del Napoli, infatti, come riferito dal giornalista Mediaset e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio nel corso di Radio Goal, sarà infatti inviato di Premium Sport per l'attesissimo match di Champions League contro il Real Madrid.