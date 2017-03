Prandelli: "Ieri sera ci siamo sentiti tutti napoletani"

"Il Napoli è una grandissima squadra, noi ieri sera eravamo tutti orgogliosi di essere italiani, di vedere una squadra italiani che gioca un calcio propositivo, un calcio meraviglioso e quindi ci siamo sentiti tutti napoletani, ma soprattutto Italiani". Così l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato di Napoli-Real Madrid nel corso della trasmissione "Tutti Convocati" in onda su Radio 24.

"Si tratta di due squadre con strutture diverse: il Real Madrid ha una struttura dove grandi giocatori, che possono avere momenti difficili poi ti risolvono comunque i problemi. Il Napoli, invece, deve giocare un calcio perfetto per arrivare a quei livelli, quindi se non hai grandi giocatori alla fine ti rimane poco, ti rimane solo la consapevolezza che il gioco ti può far avvicinare, ma per avvicinare e per superare queste grandi squadre devi avere almeno tre-quattro giocatori di quel livello. I grandi giocatori, quelli che hanno i tempi giusti, che hanno i riferimenti giusti, riusciranno sempre ad uscire da situazioni preorganizzate, altrimenti le partite finirebbero tutte 0-0", ha aggiunto il tecnico.

"La Juventus è strutturata in maniera diversa: ha preso quest’anno due giocatori della seconda e della terza squadra del Napoli e della Roma e quindi è nata per arrivare in fondo a questa Champions. Poi chiaro, le difficoltà ci sono, però è diverso rispetto al Napoli. Il Napoli si basa solo ed esclusivamente sul gioco. Un gioco di grandissima qualità. Per arrivare a vincere, però, poi devi avere i grandi giocatori, i grandi campioni. E la Juve ce li ha", ha concluso Prandelli.