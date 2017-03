UFFICIALE - Napoli-Real Madrid, niente maxischermo

Ora è ufficiale: non ci saranno maxischermi in città per la trasmissione di Napoli-Real Madrid, match di Champions League in programma al San Paolo martedì 7 marzo alle 20,45.

Non è arrivato, infatti, l'ok da Mediaset Premium per la trasmissione dell'evento, nè la Prefettura partenopea ha ritenuto ci fossero motivi di ordine pubblico per l'installazione.

A riferirlo è stato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso della trasmissione "Fuori dal Comune", in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.