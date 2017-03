Napoli-Real Madrid, il proprietario dell'Hotel Caracciolo: "E' una giornata straordinaria"

Costanzo Jannotti Pecci, proprietario dell'Hotel Caracciolo di via Carabonara, che ospita il Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc: "Gli spagnoli sono arrivati e sono stati accolti da cori simpatici. Oggi è una giornata straordinaria. Il nostro albergo ha spazi molto ampi all'interno e per un gruppo così ampio e per un soggiorno su più giorni è l'ideale come in questo caso. Essere stati scelti è un grande risultato per noi. Hanno cucinato per i giocatori i cuochi della squadra. Stanno preparando un pasto con molti vegetali", ha spiegato Jannotti Pecci.