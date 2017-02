Napoli-Real Madrid, il dispositivo di traffico: ecco le strade chiuse

Al fine di consentire il regolare afflusso del pubblico allo stadio San Paolo in occasione della partita di calcio Napoli-Real Madrid, martedì 7 marzo scatterà uno speciale dispositivo di traffico a partire dalle 15. La decisione arriva dal Comune di Napoli.

Sarà vietato il transito in via Gian Battista Marino (nel tratto da piazzale Tecchio a via Leopardi), in via Galeota (da via Gian Battista Marino a via Tansillo), in via Tansillo da via Galeota a via De Gennaro, in via De Gennaro da via Tansillo a via Gian Battista Marino, in piazzale d'Annunzio dall'ingresso del sottopasso fino a via De Gennaro (corsia antistante la curva B). In queste strade sarà consentito il transito esclusivamente ai veicoli dei residenti, delle forze di polizia, dei mezzi pubblici Anm e dei taxi, dei veicoli a servizio dei diversamente abili. Inoltre, sarà istituito il senso unico di circolazione in via Terracina dalla intersezione di via Cinthia fino a quella di via Barbagallo.

Sarà attivo infine il servizo “Park and gol” al parcheggio di interscambio di viale della Liberazione a Bagnoli, raggiungibile direttamente dalla uscita Agnano della Tangenziale. Al costo di 3 euro sarà possibile lasciare l'auto e utilizzare la navetta Anm per raggiungere lo stadio.