Napoli-Real Madrid in diretta tv: come vedere la partita

Non ci sarà diretta tv in chiaro per Napoli-Real Madrid, l'attesissimo match di ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 7 marzo allo Stadio San Paolo alle ore 20,45.

Rete 4, infatti, trasmetterà in chiaro in contemporanea l'altro match in calendario, Arsenal-Bayern Monaco.

L'incontro tra gli azzurri di Sarri e i 'blancos' di Zidane sarà, invece, visibile in diretta per tutti gli abbonati a Mediaset Premium Sport. Per i tifosi partenopei ci sarà anche il gradito commento di Antonio Careca, che sarà inviato speciale per una sera a Fuorigrotta.

ITALIANI ALL'ESTERO - Molte le possibilità di vedere la partita anche per tutti i tifosi del Napoli sparsi in Europa e nel resto del Mondo. Il match del San Paolo sarà trasmesso, ad esempio, da Antena 3 in Spagna, da BT Sport 3 in Inghilterra e nel Regno Unito, da Rsi La 2 e SRF Info in Svizzera, da Sky Sport 3 in Germania, da Tivibu Spor 3 in Turchia.

DIRETTA RADIO E TESTUALE – Sarà possibile seguire Napoli-Real Madrid anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia o attraverso la diretta testuale di NapoliToday.