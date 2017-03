Napoli-Real Madrid, i tifosi guardano la partita a casa di Hamsík

Un gruppo di tifosi napoletani ha potuto vedere la partita su un divano particolare, quello della casa del capitano del SSC Napoli. Un'esperienza speciale per loro, un servizio utile per il giocatore, certo che la sua abitazione fosse al sicuro.

Durante la fase di riscaldamento di Napoli-Real Madrid sono apparsi su un grande schermo alcuni tifosi del SSC Napoli, comodamente seduti su un divano, pronti a godersi insieme la partita. Non si trattava di un divano qualunque, però, era quello della casa di Marek Hamsík. D'altronde, quale migliore postazione possibile per godersi il match che a casa del proprio idolo, al quale offrono anche un servizio utile svolgendo il ruolo di "tifoso da guardia"? Pensato e offerto da Heineken®, il servizio è rivolto esclusivamente ai giocatori di UEFA Champions League che vogliano avere la tranquillità di prendersi cura della loro mentre sono via per giocare. E nessuno più di un vero tifoso ha a cuore la loro serenità e concentrazione sul campo da gioco. Marek Hamsík, che di recente ha fatto il suo esordio sui principali social media, è stato il primo giocatore a usufruire del servizio e i suoi tifosi lo hanno rassicurato in diretta: "Marek, non preoccuparti, ci siamo noi. Concentrati pure sulla partita, a casa tutto bene". Il servizio era stato annunciato ai giocatori in campo, in italiano e in spagnolo, da uno speaker durante le fasi di riscaldamento: "Avete dato da mangiare al cane? Avete chiuso la porta di casa? Avete chiuso l'acqua?" Proseguendo con una provocazione: "Quando siete fuori a giocare una partita, le vostre case restano incustodite. Non preoccupatevi, la soluzione esiste." Ha continuato lo speaker. È "Tifosi da guardia", ovvero un team di fan che dopo un'attenta selezione vengono invitati a guardare la partita di UEFA Champions League direttamente a casa vostra, occupandosi al contempo di proteggerla. Così voi potete concentrarvi sul gioco, mentre loro si godono il match dalla migliore postazione immaginabile."