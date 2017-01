Napoli-Real Madrid, biglietti per non abbonati: in vendita dal 23 gennaio

1 / 2

continua →

Novità sulla vendita dei biglietti di Napoli-Real Madrid per i non abbonati. SSC Napoli rende noto che, terminata la fase di precedenza riservata agli abbonati, da lunedì 23 gennaio a mercoledì 25 gennaio, fino ad esaurimento scorte, saranno messi in vendita i tagliandi per tutti i settori, per il march Napoli-Real Madrid in programma al San Paolo il 7 marzo.

Tra il 23 e il 25 gennaio la vendità sarà solo online attraverso il portale www.listicket.com ai titolari di tessera del tifoso.

Gli eventuali biglietti residui saranno invece in vendita dal 26 gennaio presso i soliti punti vendita.

BIGLIETTI NAPOLI-REAL MADRID. TUTTI I PREZZI

CONTINUA PER LEGGERE