“Scugnizzeria”, nuova imbarcata in Youth League: col Salisburgo è 1-5

Il Napoli Primavera ha rimediato una nuova pesante sconfitta in Youth League. Il Salisburgo Under 19, che già in Austria aveva rifilato sette gol (7-2) ai ragazzi di Baronio, si è imposto anche a Napoli.

Questa volta il risultato è stato 1-5, con il gol della bandiera siglato a giochi già fatti (il parziale era 0-4) dal solito Gaetano.

Gli azzurrini dicono addio ad ogni speranza di qualificazione: dopo quattro partite hanno collezionato solo un punto (contro il Liverpool in casa) e subito la bellezza di 16 gol.