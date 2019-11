Napoli, brutte notizie dalla Primavera: pesante ko contro l'Atalanta

Non è un buon momento in casa Napoli neanche per la Primavera. Gli azzurrini di Roberto Baronio, infatti, sono usciti sconfitti con un sonoro 4-1 nel match contro l'Atalanta, valevole per la nona giornata di campionato, disputato allo Stadio Bortolotti di Zingonia.

Il gol della bandiera di marca partenopea è stato siglato da Vrikkis su calcio di rigore. Gli azzurri restano in fondo alla classifica del campionato.

Questa la formazione scesa in campo: Idasiak, Zanoli, Zedadka, Mamas, D’Onofrio, Senese, Vrikkis (68' Esposito), Marrazzo (84' Potenza), Vianni (72' Sgarbi), Labriola (84' D'Amato), Palmieri. All. Baronio.