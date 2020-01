Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali

Mini turnover per Gennaro Gattuso per il match di Coppa Italia contro il Perugia. Tre i cambi rispetto all'undici titolare sceso in campo contro la Lazio.

Il tecnico azzurro concede una chance dal primo minuto ad Elmas, Llorente e Lozano, tutti subentrati nel finale all'Olimpico.

Questa la formazione ufficiale: (4-3-3) Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Llorente, Insigne.