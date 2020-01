Coppa Italia, Napoli-Perugia a 2 euro per abbonati e per chi vede anche Napoli-Fiorentina

La Società Sportiva Calcio Napoli ha reso noti i prezzi dei biglietti per le partite casalinghe contro Perugia (Coppa Italia, martedì 14 gennaio ore 15:00) e Fiorentina (Serie A, sabato 18 gennaio ore 20:45). Per coloro che acquisteranno il biglietto per la gara contro la Fiorentina è prevista una promozione speciale: se acquistato entro martedì 14 gennaio il biglietto darà diritto a una tariffa scontata per l'acquisto del biglietto per la partita di Coppa Italia contro il Perugia. In particolare, coloro che hanno il biglietto per assistere a Napoli-Fiorentina, potranno acquistare i biglietti per Napoli-Perugia a 2 euro, per tutti i settori. La promozione è valida anche per gli abbonati.

I prezzi

Questi i prezzi ordinari per Napoli-Perugia (Coppa Italia, 14 gennaio ore 15:00)

Tribuna Posillipo € 14,00; Tribuna Nisida € 10,00; Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12); Distinti € 7,00; Curve € 5,00.

Questi i prezzi ordinari per Napoli-Fiorentina (Serie A, 18 gennaio ore 20:45)

Tribuna Posillipo € 80,00; Tribuna Nisida € 60,00; Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12); Distinti € 45,00; Curve € 25,00.

Questi i prezzi speciali per Napoli-Perugia (Coppa Italia, 14 gennaio ore 15:00), tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Fiorentina e per gli abbonati della stagione 2019/20.

Tribuna Posillipo € 2,00; Tribuna Nisida € 2,00; Distinti € 2,00; Curve € 2,00.