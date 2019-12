Ufficiale, Napoli-Parma si gioca. Arrivata la decisione del comitato

Come anticipato anche dal Presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone ai nostri microfoni, non c'era particolare allarme per Napoli-Parma. E infatti la gara - ora è ufficiale - si disputerà regolarmente. Il fischio d'inizio del match, però, è stato spostato di 30 minuti, però, per consentire veloci lavori di messa in sicurezza dei cupolini divelti e delle loro coperture in plexiglass. Dunque calcio d'inizio alle 18:30 e non più alle 18:00. Questa la decisione del Comitato straordinario che comprendeva Vigili del Fuoco, Questura, Calcio Napoli, Comune di Napoli e Protezione Civile.