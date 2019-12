Napoli-Parma, Gattuso: "Non credo alla sfortuna"

Queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso dopo la sconfitta casalinga del Napoli contro il Parma.

Gattuso: "Non credo alla sfortuna. In questo momento la squadra non sta bene, però va detto che la gara l'abbiamo preparata in due giorni. Ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo. Questa è una grande squadra, dobbiamo abbandonare i problemi. Insigne ora fa fatica ma i fischi non sono giusti. La squadra è costruita per arrivare in alto ma non sta facendo buone prestazioni. Bisogna lavorare sulla testa, lo spogliatoio deve gestire situazioni nuove. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa, pensare gara per gara".