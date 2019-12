Napoli-Parma, Gattuso debutta con il 4-3-3: torna Callejon

Prime scelte di formazione per Gennaro Gattuso, all'esordio sulla panchina del Napoli contro il Parma (calcio d'inizio posticipato alle 18:30). Gattuso opta - come preannunciato - per un 4-3-3, facendo accomodare in panchina sia Lozano che Mertens. La formazione.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.