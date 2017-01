Napoli-Palermo, iniziative speciali per il Capodanno cinese

Prosegue la luna di miele tra il Calcio Napoli e la Cina. La società di Aurelio De Laurentiis festeggerà il Capodanno cinese con una maglietta celebrativa contro il Palermo, e con prezzi stracciati per i tifosi cinesi che vorranno assistere al match: per loro sconto del 50 per cento in curva e distinti, rispettivamente a 5 e 7 euro.

Contro il club siciliano gli azzurri indosseranno una maglia speciale limital edition con una patch dedicato all’anno del Gallo. Prima della gara è inoltre previsto che i bambini che accompagneranno i giocatori in campo indossino una t-shirt rossa dedicata. Le divise indossate dai calciatori andranno all'asta. Lo scopo è raccogliere fondi a sostegno della crescita del calcio sul territorio cinese.

“Il Napoli guarda con grande interesse all’Asia e in particolare alla Cina per lo sviluppo del brand – ha spiegato il patron del Napoli in una conferenza stampa organizzata presso l’ambasciata cinese a Roma – Sono convinto che il calcio in Cina abbia un futuro importante e spero che il Napoli possa contribuire al suo successo”.

“Il Napoli è una delle squadre più care ai nostri tifosi – ha spiegato Zhang Aishan, portavoce dell’ambasciata – Speriamo che le attività del Napoli possano facilitare l’integrazione del calcio italiano e di quello cinese”.