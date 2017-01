Napoli-Palermo 1-1, le pagelle: Hamsik e Reina le uniche sufficienze

Le pagelle di Napoli-Palermo 1-1:

NAPOLI: Reina 6; Hysaj 5, Albiol 5,5, Maksimovic 5, Ghoulam 5; Allan 5 (55' Zielinski 5,5), Jorginho 4,5 (63' Pavoletti 5,5), Hamsik 6; Callejon 5,5, Mertens 5,5, Insigne 4,5. All. Sarri 4,5

PALERMO: Posavec 5; Rispoli 6,5, Gonzalez 6, Goldaniga 5, Pezzella 7; B. Henrique 6, Jajalo 6, Chochev 6,5; Quaison 6 (88' Morganella sv), Nestorovski 6,5 (91' Sunjic sv), Trajkovski 5,5 (60' Aleesami 6). All. Lopez 6,5

ARBITRO: Celi 5

MAN OF THE MATCH

HAMSIK 6: l'unico a salvarsi in una serata da dimenticare per tutta la squadra. Prova a cantare e portare la croce, anche nelle vesti di regista dopo l'uscita di Jorginho, ma non è supportato dai compagni.