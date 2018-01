Niente Napoli per Younes a gennaio, l'agente: "Non era sparito. Ha avuto dei problemi familiari"

Nicola Innocentin, agente di Amin Younes, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Gianlucadimarzio.com: “Il giocatore è andato a Roma per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto per giugno. Quella era l’intesa iniziale da portare a termine. E' chiaro che il contratto di 5 anni andava firmato ovviamente dopo aver fatto le visite mediche. Il giorno dopo è andato a vedere la partita al San Paolo, in attesa che Ajax e Napoli trovassero un accordo al fine di anticipare il trasferimento. Poi però il ragazzo ha avuto dei problemi familiari che lo hanno spinto a chiedere alle due società di posticipare il trasferimento direttamente a giugno. A condizionare la partenza immediata di Younes sono stati dei motivi familiari. Era irragiungibile al telefonino perchè era in aereo", conclude l'agente.