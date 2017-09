"Il Napoli non è un top team. Il Real Madrid l'ha ucciso", le parole dell'ex Shakhtar

Stanno facendo discutere le parole dell'ex difensore dello Shakhtar, Shevchuk, prossimo avversario del Napoli in Champions League: "Il Napoli è ben disciplinato, il loro allenatore cura molto la tattica, ma non è un top club. Ero allo stadio in Spagna, quando hanno giocato con il Real Madrid. Dopo l'1 a 0 gli spagnoli li hanno letteralmente uccisi. Non è un top team, lo Shakhtar può farcela".

