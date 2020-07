Napoli-Milan, Gattuso incontra il suo passato: ovazione per Paolo Maldini

Napoli e Milan giocano questa sera al San Paolo per mantenere la loro posizione in Europa League, con un occhio alla quinta posizione occupata attualmente dalla Roma. Stagione travagliata per entrambe con un cambio di panchina, da Ancelotti a Gattuso per il Napoli e da Giampaolo a Pioli per i rossoneri. Nel post Covid sia Milan che Napoli stanno offrendo ottime prestazioni con i primi che hanno sconfitto le prime due squadre in classifiche, Juve e Lazio. Sono, inoltre, due delle tre squadre, insieme all’Atalanta, che hanno subito meno gol a partire dalla ripresa della Serie A (cinque reti).

Grande emozione per Gennaro Gattuso che affronterà per la prima volta il Milan da allenatore in Serie A, sulla cui panchina ha collezionato 62 gare in A. Arbitro della partita il 37enne Federico La Penna.

GRANDE ACCOGLIENZA PER MALDINI

"Paolo resta con noi, sei la nostra storia", è stata la calda accoglienza dei tifosi napoletani del Milan per Paolo Maldini, in procinto secondo i rumors di fare posto a Rangnick nella prossima stagione.

FORMAZIONI PROBABILI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic