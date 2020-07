Napoli-Milan, Gattuso: "Sono arrabbiato per le occasioni non concretizzate"

"Creiamo tanto e concretizziamo poco. Sono arrabbiato per le occasioni mancate". Così Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match con il Milan.

"La prestazione è stata buona, ma penso alle palle gol che non riusciamo a trasformare. Dobbiamo sfruttare la superiorità quando abbiamo le occasioni per segnare. Allo stesso modo abbiamo subìto troppo. Il Milan ha fatto 2 tiri e due gol. Noi per quello che abbiamo creato e quello che abbiamo raccolto siamo in debito evidente", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

"A volte sono stato etichettato come catenacciaro ed invece i fatti dicono che produciamo gioco e tante occasioni da rete. Il problema semmai è riuscire a concretizzarle. Stiamo provando qualcosa di diverso, un modo di giocare che ci porta anche a rischiare ma a cercare sempre il comando della gara. Dobbiamo proseguire con questa mentalità, ma bisogna migliorare su alcune cose perchè non esiste la perfezione", ha concluso l'allenatore azzurro.