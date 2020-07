Napoli-Milan 2-2: pari pirotecnico al San Paolo, ancora una bella prova degli azzurri

Finisce 2-2 il match del San Paolo tra Napoli e Milan. Pareggio pirotecnico tra azzurri e rossoneri, che consente alla Roma di rimanere sola al quinto posto con 2 punti di vantaggio sui partenopei.

Gattuso ripropone il tridente delle meraviglie Callejon-Mertens-Insigne e conferma Lobotka in regia, con Demme che parte dalla panchina. Pioli dà fiducia a Paqueta, schierandolo nel tridente alle spalle di Ibrahimovic.

Il Napoli parte subito forte creando occasioni a ripetizione, ma sprecando molto sotto porta. A trovare il gol è al 20' il Milan, con il solito Theo Hernandez che batte Ospina sotto misura, portando in vantaggio gli ospiti. Lombardi avanti per meno di un quarto d'ora, visto che al 34' Di Lorenzo ristabilisce la parità nel punteggio, approfittando di un intervento poco fortunato di Donnarumma, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Insigne.

Nella ripresa i padroni di casa vanno in vantaggio al 60' grazie a Dries Mertens, che sigla il suo 125esimo gol all'ombra del Vesuvio beffando un non irreprensibile Donnarumma. Al 70' contatto dubbio tra Maksimovic e Bonaventura. L'arbitro La Penna decide per il rigore, che Kessie trasforma spiazzando Ospina.

Nel finale Gattuso cambia tutto il tridente avanzato, ma Politano, Milik e Lozano non trovano il guizzo vincente per regalare agli azzurri una vittoria che avrebbero meritato per quanto visto in campo. A pochi minuti dal termine, espulso il milanista Saelemaekers per doppia ammonizione.

LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO AL TERMINE DEL MATCH

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (20'st Elmas), Lobotka (20'st Demme), Zielinski; Callejon (39'st Politano), Mertens (29'st Milik), Insigne (29'st Lozano). A disp. Meret, Karnezis, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Manolas; Allan; Younes. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Paquetá (1'st Saelemaekers), Çalhanoğlu (16'st Bonaventura), Rebić (43'st Krunić); Ibrahimović (16'st Leão). A disp. Begović, Soncin; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Brescianini; Maldini. All. Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 20' Hernández (M), 34' Di Lorenzo (N), 15'st Mertens (N), 28'st rig. Kessie (M).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Note: ammoniti: 9' Di Lorenzo (N), 30' Mario Rui (N), 30'st Hernández (M), 32'st Conti (M). Espulso: 42'st Saelemaekers (M).