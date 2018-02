Napoli, il rinforzo potrebbe arrivare anche ora: Samir Nasri è svincolato

La deludente sessione di mercato invernale ha lasciato l'amaro in bocca per i tifosi del Napoli, che credevano nell'arrivo di alcuni rinforzi per la squadra di Sarri, prima in classifica. Ma alcune opportunità si presentano anche oggi per Cristiano Giuntoli: l'acquisizione di calciatori svincolati è sempre aperta, e nel panorama europeo si profila una buona opportunità. Samir Nasri, oggi 30 anni, ex talento conteso dai maggiori club europei, ha rescisso ieri il contratto che lo legava all'Antalyaspor, squadra turca. Nella scorsa stagione 23 presenze e 2 gol con il Sevilla, dopo aver giocato per Marsiglia, Arsenal e Manchester City.



Nasri potrebbe arrivare a parametro zero ed essere un buon rincalzo, di qualità e con esperienza internazionale, per Callejon. Sulle tracce del francese c'è anche l'Inter.