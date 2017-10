Cinture vietate al San Paolo ai tifosi del Manchester City

Cinture vietate al San Paolo per i tifosi del Manchester City. A scriverlo è il Daily Mail.

La decisione presa per motivi di sicurezza non piace ai supporters inglesi: "E' una cosa folle. So che all'andata ci sono stati problemi con i tifosi del Napoli che hanno utilizzato le cinture come armi. Perchè vietarle ora ai tifosi del City?", dice al quotidiano inglese Kevin Parker, segretario generale del Manchester City Supporters Club.

"Questa cosa - ironizza Parker - incoraggerà i tifosi del City a bere e mangiare di più, per non incorrere nella caduta dei pantaloni!".

Il Daily Mail, inoltre, riferisce che dopo il match giocato all'Etihad Stadium lo scorso 17 ottobre, un tifoso azzurro sarebbe stato arrestato e condannato a 5 mesi di carcere per un attacco, sferrato insieme ad altre sette persone, ad alcuni tifosi inglese all'esterno di un pub nei pressi dello stadio.