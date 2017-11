Napoli-Manchester City 2-4: azzurri belli, ma poco cattivi. Tegola Ghoulam

Il Napoli perde per 4-2 con il Manchester City, nonostante una grande prova, e vede assottigliarsi le possibilità di superare il girone di Champions League. La distanza ora con lo Shakhtar è di 6 punti e sarà necessario battere gli ucraini al San Paolo per poi sperare in una vittoria degli inglesi, già qualificati, all'ultima giornata a Charkiv.

La prima mezz'ora della squadra di Sarri è praticamente perfetta, tanto che lo stesso Guardiola ammetterà a fine partita la superiorità netta degli azzurri nella prima parte del match. Il nodo cruciale della serata, però, sta nell'infortunio di Ghoulam. L'algerino si fa male e le sue condizioni preoccupano molto. Al momento una prima diagnosi parla di una forte distorsione al ginocchio, ma si teme una rottura del legamento crociato.

L'uscita dal campo dell'ex Saint Etienne scombussola la squadra: entra Maggio con Hysaj che scala a sinistra e gli equilibri sembra saltare. Il City pareggia con Otamendi, che segna di testa. Stessa cosa fa Stones ad inizio ripresa, portando avanti gli inglesi.

Il Napoli non si abbatte, però, e perviene al pareggio grazie a Jorginho, che trasforma un penalty guadagnato da Albiol. Callejon ha una palla gol clamorosa per il 3-2, ma sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo, Sanè innesca il contropiede perfezionato al meglio da Aguero che punisce gli azzurri. A tempo scaduto, poi, arriva il 4-2 finale siglato da Sterling.