Il Liverpool pensa già alla sfida col Napoli: pronto turnover in campionato

Quello in programma martedì 17 settembre allo Stadio San Paolo sarà un match molto atteso anche per il Liverpool. I campioni d'Europa in carica, infatti, potrebbero ricorrere al turnover in campionato in vista della sfida di Champions League contro il Napoli.

Secondo quanto riferisce dall'Inghilterra il sito specializzato sulle vicende dei 'reds', "The Empire of Kop", il tecnico Jurgen Klopp potrebbe lasciare a riposo nella prossima sfida di Premier League contro il Newcastle, in programma sabato prossimo, alcuni importanti titolari come Henderson, Winaldum e Firmino per risparmiarli in vista della 'battaglia' di Fuorigrotta.